Стали известны личности раненых в результате взрыва в Хырдалане

Стали известны личности раненых в результате взрыва в Хырдалане

Стали известны личности раненых в результате взрыва в двухэтажном частном жилом доме, расположенном в 27-м квартале города Хырдалан.

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Стали известны личности раненых в результате взрыва в двухэтажном частном жилом доме, расположенном в 27-м квартале города Хырдалан. Как передает Report, восемь человек получили ранение: Алязова Симая Мёвлуд гызы, 1968 года рождения Шюкюрзаде Хадиджа Бахтияр гызы, 2006 года рождения Мусаева Зияфет Гафар гызы, 1985 года рождения Мусаева Фатима Вюсал гызы, 2012 года рождения Мусаев Вюсал Фирудин оглы, 1983 года рождения Мусаев Фирудин Вюсал оглы, 2009 года рождения Алиев Эмиль Ариф оглы, 1989 года рождения Гусейнов Ариф Абульфаз оглы, 1988 года рождения Отметим, что Вюсал Мусаев находится в тяжелом состоянии. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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