Стали известны имена пострадавших и погибших в аварии участников свадебного торжества в Лянкяране

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Лянкяран. 12 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны подробности, в том числе имена пострадавших и погибших в аварии в Лянкяране.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в результате столкновения автомобилей из свадебной процессии. Так, автомобиль марки "Мерседес" с государственным номерным знаком 42-CA-733 ехал на свадьбу, водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106" с государственным номерным знаком 10-FG-154, забрав дочку, возвращался с той же свадьбы.

В результате аварии скончался водитель легкового автомобиля "ВАЗ-2106" Алиев Галиб Фарамаз оглу, его дочь Алиева Румия получила травмы. Также пострадал водитель автомобиля марки "Мерседес" Рзаев Заур Кямал оглу. Все трое жильцы села Хиркан Лянкяранского района.

Напомним, что ранее сообщалось об аварии на проходящей по территории поселка Гарматюк Лянкяранского района части магистрали Алят-Астара. По данным южного бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок "Мерседес" и "ВАЗ-2106" один человек погиб, 2 ранены.

Сообщалось, что скончался водитель "ВАЗ-2106", ранен водитель "Мерседес", в каком автомобиле находился второй пострадавший неизвестно. Пострадавшие были госпитализированы.