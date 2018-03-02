Стала известна причина пожара в наркологическом центре в Баку, возбуждено уголовное дело

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Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Генпрокуратура, МЧС, МВД и Минздрав Азербайджана распространили официальную информацию в связи с пожаром, который произошел в Республиканском наркологическом центре в Баку.

Как сообщает Report, в информации говорится:

"2 марта 2018 года в 06.10 в одноэтажном корпусе с деревянной конструкцией Республиканского наркологического центра, расположенного на территории Хатаинского района Баку, произошел пожар.

На место происшествия незамедлительно были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС, скорая помощь министерства здравоохранения. Охрана территории и беспрепятственная деятельность спасателей были обеспечены специальным полком быстрого реагирования МВД и сотрудниками Хатаинского районного управления полиции.

Благодаря оперативным мерам, из находившихся в корпусе 55 человек были спасены 34, из них трое размещены в Республиканском токсикологическом центре Минздрава. В 09.13 пожар был потушен. Во время осмотра места пожара были найдены тела 24 человек.

По распоряжению президента Азербайджанской Республики, Генпрокуратурой незамедлительно возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, состоящая из опытных сотрудников Генпрокуратуры, МЧС и МВД.

Принимаемые меры находятся под надзором президента страны.

По итогам предварительного расследования, причиной пожара стали неполадки в электросети здания".