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Стала известна личность погибшего пешехода в Шамкире - ОБНОВЛЕНО

Стала известна личность погибшего пешехода в Шамкире

Стала известна личность погибшего пешехода в Шамкире.

Как передает западное бюро Report, это житель села Морул Шамкирского района Тельман Шихмамедов, 1964-го года рождения.

По факту ведется расследование.

*** 22:23

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели пешехода.

Как сообщает западное бюро Report, авария зафиксирована на территории города.

Так, пешеход, переходя дорогу был сбит автомобилем. От полученных ран, пострадавший погиб на месте происшествия.

По факту ведется расследование.

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