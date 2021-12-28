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Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли

Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли Стал известен список конфискованного имущества бывшего исполнительного директора ликвидированного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли.
Происшествия
28 декабря 2021 г. 13:00
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
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Стал известен список конфискованного имущества бывшего исполнительного директора ликвидированного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли.

Как сообщает Report, согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям у В.Сафарли конфискована:

- нежилая площадь по адресу город Баку, Хатаинский район, проспект 8 ноября 23;

- земельный участок по адресу Хатаинский район, поселок Ахмедли, улица 9 Ахмедли, дом 14;

- садовый участок площадью 0,104 га в селе Горадил Бинагадинского района;

- дом в Хатаинском районе на улице Лютфи Заде 18а (49 кв. м);

- земельные участки площадью 0,1 га и 0,19 га, расположенные в селе Тиджран Исмаиллинского района.

Кроме того, в числе конфискованных оказались:

- автомобили марок “Mercedens Benz ML 350”, “Wolksvagen Tuareg” и “Toyota Land Cruiser”;

- садовый дом № 701 площадью 192,8 кв. м, расположенный на земельном участке площадью 0,223 га в селе Новханы Бинагадинского района;

- садовый дом площадью 291 кв. м, расположенный в селе Новханы Бинагадинского района;

- принадлежащая его сыну Сеймуру Сафарли нежилая площадь 39 кв/м на первом этаже дома № 23 по проспекту 8 ноября Хатаинского района.

По приговору суда у В.Сафарли также были конфискованы 300 тысяч манатов, находящихся на его счете в ОАО "Rabitabank", 500 тысяч манатов, находящихся на счету его сына в этом же банке, и 200 тысяч манатов, внесенных на депозитный счет Генеральной прокуратуры.

Напомним, что в период следствия на имущество и банковские счета В.Сафарли был наложен арест.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям В.Сафарли был приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Səfərlinin müsadirə edilən əmlakının siyahısı məlum olub

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