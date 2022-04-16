Стал известен полный список конфискованного имущества экс-главы Нефтчалинского района

Стал известен полный список конфискованного имущества бывшего главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева.

Стал известен полный список конфискованного имущества бывшего главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева.

Как сообщает Report, в приговоре Лянкяранского суда по тяжким преступлениям указано, что гражданский иск ООО бизнес-центра DOST по делу удовлетворен. И.Велиев обязан выплатить сумму в размере 181 459 манатов в пользу ООО.

Согласно приговору, недвижимость экс-главы ИВ конфискована.

Предлагаем полный список конфискованного имущества И.Велиева:

Город Баку, Сабаильский район, проспект Метбуат, дом 2 Б, квартира 32,

Город Гянджа, Низаминский район, ул. Фатали хана Хойского, частный дом номер 62

Город Баку, Ясамальский район, проспект Гусейна Джавида, 535-й квартал, нежилое помещение

Город Баку, Ясамальский район, улица Гурбана Халилова, дом 6, квартира 45

Город Баку, Ясамальский район, улица Гурбана Халилова, дом 6, квартира 44

Город Баку, Ясамальский район, улица Гурбана Халилова дом 6, квартира 2

Гобустанский район, поселок Мараза, ул. Шикара Шикарова, частный жилой дом №136, расположенный на 0,12 га

Гобустанский район, село Хильмилли, предприятие (здание мельницы), расположенное на 3.69 га

Гобустанский район, поселок Мараза, одноэтажное нежилое здание общей площадью 234.3 кв. м, расположенное на 0.1025 га

Предприятие, находящееся в частной собственности ОАО "Нефтчала зерно", расположенное по адресу г. Нефтчала, ул. М.А.Сабира 341А

Город Нефтчала, объект общественного питания "Юрдум" общей площадью 3 800 кв. м на улице М.А.Сабира и прилегающий к нему участок площадью 1 600 кв. м с постройками.

И.Велиев и другие лица были арестованы сотрудниками Службы государственной безопасности в феврале 2020 года. По приговору Лянкяранского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 10 годам лишения свободы.