СП: Надеемся, что посольство Ирана не оставит без ответа наше обращение

Члены правления Совета прессы распространили обращение, адресованное посольству Ирана в Азербайджане.

Члены правления Совета прессы распространили обращение, адресованное посольству Ирана в Азербайджане.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Несколько дней назад в азербайджанских СМИ распространилась информация о том, что 24 ноября 14 граждан Ирана незаконно проникли на территорию Азербайджана - в регион, населенный армянами. В медиа звучали предположения, что указанные лица прибыли для обучения армян. Возникло справедливое требование, чтобы посольство Ирана в Азербайджане прокомментировало данный вопрос. На фоне упорного молчания посольства в СМИ распространилась подтвержденная фактами информация, что 30 ноября еще 13 граждан Ирана перешли на населенную армянами территорию Азербайджана.

И сегодня одним из серьезно беспокоящих наше общество вопросов остается это событие, а также продажа Ираном оружия Армении и его дальнейшая транспортировка по Лачынскому коридору на территорию Азербайджана. В сложившейся ситуации поневоле складывается впечатление, что Иран старается усилить с военной точки зрения захватническую Армению и усугубить ситуации на освобожденных от оккупации территориях. Несмотря на многочисленные обращения азербайджанских СМИ, посольство Ирана в Азербайджане упорно молчит, не давая никаких комментариев. Мы надеемся, что это обращение, адресованное от имени азербайджанских медиа, не останется без ответа, и вы выскажете соответствующую официальную позицию по указанным вопросам".