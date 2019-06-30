 Наверх

Совершивший тяжелое ДТП в Баку чемпион мира умер в больнице

​Совершивший тяжелое ДТП в Баку чемпион мира умер в больнице

Совершивший тяжелое ДТП в Баку чемпион мира и Европы по смешанным боевым искусствам (MMA) Фархад Поладов скончался.

Как сообщает Report, спортсмен умер сегодня в Городской клинической больнице №3.

Тело передано близким покойного.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi