​Совершивший тяжелое ДТП в Баку чемпион мира умер в больнице

Совершивший тяжелое ДТП в Баку чемпион мира и Европы по смешанным боевым искусствам (MMA) Фархад Поладов скончался.
Как сообщает Report, спортсмен умер сегодня в Городской клинической больнице №3.
Тело передано близким покойного.
Совершивший тяжелое ДТП в Баку чемпион мира и Европы по смешанным боевым искусствам (MMA) Фархад Поладов скончался.
Как сообщает Report, спортсмен умер сегодня в Городской клинической больнице №3.
Тело передано близким покойного.
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Səid QəribАвтор новости