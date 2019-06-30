Совершивший тяжелое ДТП в Баку чемпион мира умер в больнице

​Совершивший тяжелое ДТП в Баку чемпион мира умер в больнице

30 июня, 2019 16:29

https://report.az/storage/news/a04fa3fef54ec456481074afe5acf9c6/b10ab11f-d5a1-429e-98fd-72767ea773b1_292.jpg Совершивший тяжелое ДТП в Баку чемпион мира и Европы по смешанным боевым искусствам (MMA) Фархад Поладов скончался. Как сообщает Report, спортсмен умер сегодня в Городской клинической больнице №3. Тело передано близким покойного.

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