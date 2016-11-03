В отношении должностного сотрудника "Азербайджанские железные дороги" совершено мошенничество на сумму 90 тыс. манатов

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Баку в отношении должностного лица совершено мошенничество в крупном размере.

Как сообщает Report, Меликов Хусамеддин обратился в правоохранительные органы и заявил, что в апреле 2009 года жители Баку Яшар и Алисафа обманули его и взяли у него 90 тыс. манатов. Он сообщил, что не может получить свои деньги обратно в течение 7 лет.

По данному факту в правоохранительных органах проводится расследование.

Х.Меликов занимает высокую должность в отделе груза и коммерции ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В заявление Report пресс-секретарь ЗАО Надир Азмамедов подтвердил информацию о том, что Х.Меликов работает в ЗАО. Однако он отметил, что ничего не знает о мошенничестве в отношении него.