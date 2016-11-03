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    В отношении должностного сотрудника "Азербайджанские железные дороги" совершено мошенничество на сумму 90 тыс. манатов

    По данному факту в правоохранительных органах проводится расследование

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Баку в отношении должностного лица совершено мошенничество в крупном размере. 

    Как сообщает Report, Меликов Хусамеддин обратился в правоохранительные органы и заявил, что в апреле 2009 года жители Баку Яшар и Алисафа обманули его и взяли у него 90 тыс. манатов. Он сообщил, что не может получить свои деньги обратно в течение 7 лет. 

    По данному факту в правоохранительных органах проводится расследование.

    Х.Меликов занимает высокую должность в отделе груза и коммерции ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

    В заявление Report пресс-секретарь ЗАО Надир Азмамедов подтвердил информацию о том, что Х.Меликов работает в ЗАО. Однако он отметил, что ничего не знает о мошенничестве в отношении него. 

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