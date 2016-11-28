Сотрудники столичной полиции провели операцию в кафе и саунах, где гражданам угрожали и вымогали деньги - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники Главного управления полиции города Баку провели спецоперацию против лиц, которые делали пользователям соцсетей непристойные предложения и, пригласив их в сауны и кафе, угрожали, вымогая деньги и ценности.

Как сообщает Report, во время операций, проведенных в расположенных в Насиминском и Сабаильском районах объектах "Malibu", "Night", а также в аналогичных заведениях в Бинагадинском районе и на проспекте Бабека Хатаинского района, были задержаны около 10 человек.

В ходе расследований выяснилось, что женщины из этих заведений знакомились в соцсетях с мужчинами и, предлагая "услуги", приглашали их в различные заведения. Попавшимся на уловку клиентам они предлагали дорогие алкогольные и безалкогольные напитки (стакан за 120-300 манатов), а когда недовольные клиенты отказывались платить за выпивку, у них отбирали деньги и ценности.

По факту в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 182 (вымогательство путем угроз) УК.

Расследования продолжаются.