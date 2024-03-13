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Сотрудники полиции погибли по неосторожности на освобожденной от оккупации территории

Сотрудники полиции погибли по неосторожности на освобожденной от оккупации территории 13 марта около 3 часов сотрудники полиции, командированные на освобожденную от оккупации территорию, погибли в результате неосторожного обращения с табельным оружием.
Происшествия
13 марта 2024 г. 07:11
Сотрудники полиции погибли по неосторожности на освобожденной от оккупации территории

13 марта около 3 часов сотрудники полиции, командированные на освобожденную от оккупации территорию, погибли в результате неосторожного обращения с табельным оружием.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В результате неосторожного обращения полицейского с огнестрельным оружием одним выстрелом были ранены офицер полиции Рамиз Исмаилов (1982 г.р.) и рядовой полиции Абид Мустафазаде. Несмотря на усилия врачей, один из них погиб на месте происшествия, другой скончался по дороге в больницу.

По факту ведется расследование

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Версия на азербайджанском языке Polis əməkdaşları işğaldan azad olunan ərazidə ehtiyatsızlıqdan həyatlarını itiriblər

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