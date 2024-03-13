Сотрудники полиции погибли по неосторожности на освобожденной от оккупации территории

13 марта около 3 часов сотрудники полиции, командированные на освобожденную от оккупации территорию, погибли в результате неосторожного обращения с табельным оружием.

13 марта около 3 часов сотрудники полиции, командированные на освобожденную от оккупации территорию, погибли в результате неосторожного обращения с табельным оружием.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В результате неосторожного обращения полицейского с огнестрельным оружием одним выстрелом были ранены офицер полиции Рамиз Исмаилов (1982 г.р.) и рядовой полиции Абид Мустафазаде. Несмотря на усилия врачей, один из них погиб на месте происшествия, другой скончался по дороге в больницу.

По факту ведется расследование