Сотрудники полиции отговорили жителя Баку от совершения суицида

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Баку 23-летний парень пытался покончить с собой.

Как сообщает Report, проживающий на съемной квартире в поселке Бина Гасан Джавадзаде 1993 года рождения хотел выброситься с крыши 16-й этажной новостройки, расположенной по адресу Низаминский район, ул. А.Гаджиева, 46.

На место происшествия были привлечены сотрудники Низаминского районного управления полиции. Сотрудники полиции провели беседу с Г.Джавадзаде и отговорили его от совершения суицида.

Расследование по факту продолжается.