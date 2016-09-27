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    Сотрудники полиции отговорили жителя Баку от совершения суицида

    23-летний парень хотел выброситься с 16-го этажа

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Баку 23-летний парень пытался покончить с собой. 

    Как сообщает Report, проживающий на съемной квартире в поселке Бина Гасан Джавадзаде 1993 года рождения хотел выброситься с крыши 16-й этажной новостройки, расположенной по адресу Низаминский район, ул. А.Гаджиева, 46. 

    На место происшествия были привлечены сотрудники Низаминского районного управления полиции. Сотрудники полиции провели беседу с Г.Джавадзаде и отговорили его от совершения суицида. 

    Расследование по факту продолжается.

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