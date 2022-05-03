Сотрудники ГПС провели операцию, изъяты контрабандные сигареты

В ходе операции, проведенной сотрудниками Государственной пограничной службой (ГПС), изъяты контрабандные сигареты и медикаменты.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС), изъяты контрабандные сигареты и лекарственные препараты.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что в доме жителя села Деман Ярдымлинского района Алиева Рахаба Ибрагим оглу 1983 года рождения хранятся контрабандные товары.

В ходе проведенного совместно с сотрудниками Ярдымлинского РУП осмотра в подвале принадлежащего Р.Алиеву частного дома были обнаружены и изъяты 8 610 пачек (7 910 пачек сигарет KENT и 700 пачек сигарет Marlboro) сигарет, один прибор ночного видения и различные лекарственные препараты.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.