Сотрудники АзТВ попали в аварию

В Сабаильском районе Баку произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Как сообщает Report, авария произошла рядом со зданием Милли Мяджлис.

В результате пострадали 3-ое сотрудников AзТВ, 1995-го года рождения Джафарзаде Самир Шахин оглу, 1997-го года рождения Азизова Айтадж Акиф гызы и 1992-го года рождения Талыбова Сабина Фархад гызы. Пострадавшие были доставлены в больницу машиной скорой помощи. С.Джафарзаде получил черепно-мозговую травму и различные повреждения головы, А.Азизова и С.Талыбова травмы грудной клетки. Мубариз Асланов, начальник отдела социальных сетей и связей с общественностью ЗАО, подтвердил информацию в "Report". М.Асланов также подчеркнул что состояние сотрудников находится под систематическим контролем.