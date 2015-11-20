Состоялся суд по делу экс-заместителя Сафара Абиева

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Азербайджана, полковника Мехмана Селимова, обвиняемого в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева показания дали Мирадиль Гасанов, Рауф Ашуров и Гусейн Велиев.

В своих показаниях М.Гасанов указал, что М.Селимов купил стройматериалы в принадлежащей ему фирме, а оплаты по ним осуществлял посредством Texnikabank.

М.Селимов подтвердил, что покупал стройматериалы в фирме М.Гасанова.

На очередном процессе показания дадут Ильхам Мамедов и два сотрудника министерства обороны.

Очередное судебное заседание назначено на 27 ноября.

Отметим, что М.Селимов обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и ст.308.2i (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

М.Селимов в 1995-1999 гг. был заместителем министра обороны Азербайджана Сафара Абиева по политическим и общественным вопросам.