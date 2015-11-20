 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялся суд по делу экс-заместителя Сафара Абиева

    На очередном процессе показания дадут два сотрудника министерства обороны

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Азербайджана, полковника Мехмана Селимова, обвиняемого в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева показания дали Мирадиль Гасанов, Рауф Ашуров и Гусейн Велиев.

    В своих показаниях М.Гасанов указал, что М.Селимов купил стройматериалы в принадлежащей ему фирме, а оплаты по ним осуществлял посредством Texnikabank.

    М.Селимов подтвердил, что покупал стройматериалы в фирме М.Гасанова. 

    На очередном процессе показания дадут Ильхам Мамедов и два сотрудника министерства обороны. 

    Очередное судебное заседание назначено на 27 ноября.

    Отметим, что М.Селимов обвиняется по ст. 179.3.2  (присвоение в крупном размере) и ст.308.2i (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

    М.Селимов в 1995-1999 гг. был заместителем министра обороны Азербайджана Сафара Абиева по политическим и общественным вопросам. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi