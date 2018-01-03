Состоялось оперативное совещание в связи с поисками пропавших альпинистов

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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В связи с поисками пропавших в горной местности в Губинском районе альпинистов, 3 января в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана состоялось оперативное совещание под руководством заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенанта Этибара Мирзоева. На оперативном совещании приняли участие руководители структур, привлеченных к спасательным работам.

Как сообщили Report в МЧС, на оперативном совещании была проанализирована проделанная на сегодняшний день работа по поиску альпинистов, рассмотрен план мероприятий на последующие дни и даны соответствующие указания.

Было отмечено, что, учитывая резкое ухудшение метеорологических условий (высота снежного покрова до 1,4 м, падение температуры воздуха, преобладание сильного ветра, ухудшение видимости) в последние дни, поисково-спасательные мероприятия ведутся с ограничениями, но непрерывно.