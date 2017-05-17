Скончался заведующий кафедрой БГУ

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Скончался заведующий кафедрой Бакинского государственного университета.

Как сообщает Report, умер кандидат геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой "Общей и исторической геологии" БГУ, доцент Гамид Гусейнов.

Отметим, что Г. Гусейнов родился 11 сентября 1946 года в Баку. Закончил геолого-географический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне БГУ), получил квалификацию инженера-геолога.

В 1968-1971 гг. аспирант кафедры "Палеонтологии и исторической геологии", в последующие годы занимал должности преподавателя, старшего преподавателя и доцента.

В 1975-1979 гг. годах работал в качестве педагога во Франции и Алжире, в Национальном институте нефти и газа (Алжир, город Бумердес) читал лекции на тему "палеонтология" и "историческая геология", подготовил геологов.

В 1990-1992 гг. работал проректором БГУ.

С 2012 года был заведующим кафедрой "Общей и исторической геологии".

Является автором около 100 статей и тезисов, 1 монографии, 1 учебника, 1 учебного пособия, 5 методических указаний.