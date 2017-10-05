Скончался советник Абульфаза Эльчибея

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Скончался советник бывшего президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея, член Меджлиса партии Мусават Рафик Исмаил.

Как сообщает Report, об этом сообщил его сын Тогрул Исмаил.

После продолжительной болезни Р. Исмаил ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Отметим, что Исмаилов Рафик Исмаил оглу родился в 1939 году в газахском селе Ханлыглар. Он был доктором исторических наук, профессором Бакинского государственного университета.

В 1992-1993 годах занимал должность госсоветника по гуманитарным вопросам президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея.