Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Скончался известный общественно-политический деятель Азербайджана.

Как сообщает Report, вчера в возрасте 75 лет скоропостижно скончался выступавший против советской империи защитник азербайджанского языка и культуры Аллахверди Гурбанов (Шемс Азери).

Отметим, что Гурбанов Аллахверди Гусейнали оглу родился в 1940 году в семье колхозника. Долгие годы он проработал в колхозном хозяйстве и на общественно-политических должностях. За безупречную службу его наградили медалью "Ветеран труда". 16 мая 1965 года он создает Комитет защиты азербайджанского национального языка. Председателем комитета избирается Аллахверди Гурбанов, а его заместителями - Паша Абдулрагимов и Шамиль Гулиев.

По этой причине в 1965 году в отношении А.Гурбанова и его соратника Паши Абдулрагимова возбуждается уголовное дело по ст. 67 Уголовного кодекса Азербайджанской ССР. Впоследствии обоих приговаривают к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом лагере №12 общего режима.