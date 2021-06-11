Скончался экс-депутат Милли Меджлиса

Скончался бывший депутат Милли Меджлиса Аслан Аббасов.

Скончался бывший депутат Милли Меджлиса Аслан Аббасов.

Как сообщает Report, он скончался в возрасте 71 года.

Аббасов Аслан Мамед оглы родился 11 марта 1950 года в Гяндже. Окончил факультет химической технологии Азербайджанского государственного института нефти и химии.

В 1995 году был избран депутатом от Кяпязского второго избирательного округа № 32. С 2016 года работал проректором Азербайджанского технологического университета.

А.Аббасов - отец Мустафы Аббасбейли, председателя правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.