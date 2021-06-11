О нас
Report Georgia
Аудио новости

Скончался экс-депутат Милли Меджлиса

Скончался экс-депутат Милли Меджлиса Скончался бывший депутат Милли Меджлиса Аслан Аббасов.
Происшествия
11 июня 2021 г. 10:08
Скончался экс-депутат Милли Меджлиса
0 : 00
0 : 00

Скончался бывший депутат Милли Меджлиса Аслан Аббасов.

Как сообщает Report, он скончался в возрасте 71 года.

Аббасов Аслан Мамед оглы родился 11 марта 1950 года в Гяндже. Окончил факультет химической технологии Азербайджанского государственного института нефти и химии.

В 1995 году был избран депутатом от Кяпязского второго избирательного округа № 32. С 2016 года работал проректором Азербайджанского технологического университета.

А.Аббасов - отец Мустафы Аббасбейли, председателя правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda keçmiş deputat vəfat edib

Самое читаемое

Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
4 июня 2021 г. 17:30
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
5 июня 2021 г. 12:50
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
5 июня 2021 г. 19:08
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 17:05
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
7 июня 2021 г. 17:39
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
8 июня 2021 г. 23:56
В Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
ФотоВ Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
8 июня 2021 г. 22:57
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi