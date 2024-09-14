Скончалась председатель Организации ветеранов войны Фатма Саттарова

Ушла из жизни азербайджанская общественная деятельница, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана Фатма Гусейн гызы Саттарова.
Об этом Report сообщили из Организации ветеранов войны.
Фатма Саттарова скончалась на 102-м году жизни.
За многолетнюю плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики распоряжением президента Азербайджана Фатма Саттарова была награждена орденом "Истиглал". Она также была удостоена персональной пенсии президента Азербайджана.