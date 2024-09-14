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Скончалась председатель Организации ветеранов войны Фатма Саттарова

Скончалась председатель Организации ветеранов войны Фатма Саттарова Ушла из жизни азербайджанская общественная деятельница, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана Фатма Гусейн гызы Саттарова.
Происшествия
14 сентября 2024 г. 09:54
Скончалась председатель Организации ветеранов войны Фатма Саттарова

Ушла из жизни азербайджанская общественная деятельница, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана Фатма Гусейн гызы Саттарова.

Об этом Report сообщили из Организации ветеранов войны.

Фатма Саттарова скончалась на 102-м году жизни.

За многолетнюю плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики распоряжением президента Азербайджана Фатма Саттарова была награждена орденом "Истиглал". Она также была удостоена персональной пенсии президента Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədri Fatma Səttarova vəfat edib

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