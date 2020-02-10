Сыну Рамиля Усубова дали новую должность

В правоохранительных органах Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает Report, приказом министра внутренних дел Вилаята Эйвазова, начальник Управления уголовного розыска Главного управления полиции на транспорте МВД полковник полиции Арзу Гейдаров был освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем начальника Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел.

Напомним, что ранее приказом Вилаята Эйвазова заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД полковник полиции Рауль Усубов был освобожден от должности и назначен начальником Управления охраны Гарадагского района.