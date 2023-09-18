Сильное наводнение разрушило мосты в Астаре

Сильное наводнение разрушило мосты в Астаре, причинен ущерб инфраструктуре

Сильное наводнение разрушило мосты в Астаре, причинен ущерб инфраструктуре.

Как сообщает южное бюро Report, в результате начавшихся накануне вечером проливных дождей резко повысился уровень воды в горных реках.

Мощный паводок обрушил мост в селе Ваго. Также повреждена дорога Пенсар - Торади, прервано сообщение более чем с 10 селами.

Паводок наблюдается и на реке Пенсарчай, прервано автомобильное сообщение с несколькими селами.

По предварительной информации, мощный паводок размыл мосты еще в нескольких селах. В селах Тангеруд, Шиекяран, Пенсар, Эркиван нанесен серьезный урон фермерским хозяйствам.