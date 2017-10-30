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    Сильный ветер затрудняет тушение лесного пожара в Дашкесане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    На данный момент продолжаются оперативные меры по тушению пожара© REPORT

    Дашкесан. 30 октября. REPORT.AZ/  Лесные пожары в селе Дастафур в Дашкесанском районе еще больше усилились после сильных ветров.

    Как сообщает западное бюро Report, в виду того, что расстояние между зоной пожара и селом составляет 1,5 км, жители опасаются, что пламя может перекинутся на жилые дома.

    В тушении задействованы пожарные машины и бригады Дашкесанского пожарного управления МЧС. 

    Село отключено от электричества. В тушении пожара участвуют местные жители и сотрудники полиции. По предварительным данным в ходе происшествия пострадавших нет. 

    ***20:41

    Дашкесан. 30 октября. REPORT.AZ/ Сегодня вечером в 18:30 на территории Лесничества Дастафур №1 Дашкесанского предприятия по охране и восстановлению леса начался пожар.

    Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

    По ее словам, для локализации пожара на место происшествия были привлечены сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Несмотря на сильный и теплый ветер, на данный момент продолжаются оперативные меры по тушению пожара. 

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