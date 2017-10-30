Сильный ветер затрудняет тушение лесного пожара в Дашкесане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

© REPORT

Дашкесан. 30 октября. REPORT.AZ/ Лесные пожары в селе Дастафур в Дашкесанском районе еще больше усилились после сильных ветров.

Как сообщает западное бюро Report, в виду того, что расстояние между зоной пожара и селом составляет 1,5 км, жители опасаются, что пламя может перекинутся на жилые дома.

В тушении задействованы пожарные машины и бригады Дашкесанского пожарного управления МЧС.

Село отключено от электричества. В тушении пожара участвуют местные жители и сотрудники полиции. По предварительным данным в ходе происшествия пострадавших нет.

***20:41

Дашкесан. 30 октября. REPORT.AZ/ Сегодня вечером в 18:30 на территории Лесничества Дастафур №1 Дашкесанского предприятия по охране и восстановлению леса начался пожар.

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, для локализации пожара на место происшествия были привлечены сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и министерства по чрезвычайным ситуациям.

Несмотря на сильный и теплый ветер, на данный момент продолжаются оперативные меры по тушению пожара.