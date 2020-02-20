Штраф в отношении Mugan Bank остался в силе

В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляция на решение об административном штрафе в отношении ОАО Mugan Bank.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Афлатуна Гасымова было принято решение, согласно которому, апелляция не была удовлетворена, постановление Наримановского районного суда оставлено в силе.

Протокол об административном штрафе в отношении ОАО Mugan Bank был составлен отделом Государственной дорожной полиции Наримановского района Баку.

Наримановский районный суд принял решение о наложении штрафа в размере 300 манатов в отношении банка по статье 347 (Непредоставление сведений о лице, управлявшем транспортным средством, находящимся в собственности или пользовании юридического лица, во время совершения административного проступка в течение 5 дней со времени получения запроса полномочного органа (должностного лица) об этом) Кодекса об административных проступках АР.