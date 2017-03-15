Штаб: Найденное 13 марта тело принадлежит нефтянику

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации поисково-спасательного штаба.

По информации, установлена личность мужчины, тело которого было найдено 13 марта в результате проведенных поисково-спасательных операций. Отмечается, что тело принадлежит машинисту насосных установок нефтегазодобывающего участка №1 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть" Рамизу Гулу оглу Аббасову 1970 г.р. Тело покойного будет передано семье.