Шантажист получил у жителя Баку 108 тыс. манатов

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Баку шантажирующее мужчину интимным видео лицо получило у жителя города 108 тыс. манатов.

Как сообщает Report, происшествие имело место в Наримановском районе столицы.

34-летний житель города Н.В. обратился в правоохранительные органы, сообщив, что подвергся шантажу. По словам жалобщика, знакомый ему ранее человек по имени Самир шантажировал его интимными видео с различными женщинами, угрожая выложить их в социальные сети и требуя взамен 100 тыс. манатов. В феврале этого года злоумышленник получил от Н.В. еще 8 тыс. манатов.

Находясь в безвыходном положении, мужчина обратился в правоохранительные органы.

По факту Наримановским районным управлением полиции ведется расследование.