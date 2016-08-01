​Шафа Мехмангызы: Ответственность за происшествие в автобусе Баку-Набрань несет компания, которой он принадлежит - ФОТО

Шабрань. 1 августа. REPORT.AZ/ "Взрыв произошел в радиаторе автобуса, и горячая вода разлилась по салону".

Об этом корреспонденту северного бюро Report сказал водитель пассажирского автобуса Баку-Набрань Закир Абдуллаев.

По его словам, радиатор взорвался, когда автобус был в движении: "Во время взрыва горячая вода разлилась по салону. Стало ясно, что лопнул шланг от радиатора. В результате два пассажира (женщина и мужчина) получили легкие ожоги. Я сразу же посадил их в такси и отправил в Худатскую городскую центральную больницу. Не знаю, поехали они в больницу, или нет".

Водитель добавил, что для устранения неполадки пришлось вызвать мастера из районного центра.

Как сообщила Report руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта Шафа Мехмангызы, выезжая с Бакинского международного автовокзала микроавтобус, следующий рейсом Баку-Набрань, был в исправном состоянии: "Однако, по дороге лопнул шланг радиатора. Пассажиры были эвакуированы и продолжили путь на другом автобусе. Ничего серьезного не произошло. Ответственность за любое происшествие в дороге несет компания, которой принадлежит транспортное средство".

Отметим, что в следующем по маршруту Баку-Набрань и управляемым Закиром Абдуллаевым микроавтобусе "Hyundai" с государственным регистрационным номером 27-TA-036 взорвался радиатор, и горячая вода разлилась по салону. В результате пострадали 5 пассажиров.