СГБ задержала сражавшегося в Сирии азербайджанца

Задержан гражданин Азербайджана, участвовавший в деятельности незаконных вооруженных формирований за пределами страны.

Задержан гражданин Азербайджана, участвовавший в деятельности незаконных вооруженных формирований за пределами страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Службу госбезопасности Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных СГБ совместно со спецслужбами Украины, был задержан и доставлен в Азербайджан Мирисмаиллы Мирахад Тофик оглу 1979 г.р., объявленный в розыск по уголовному делу в связи с участием в деятельности незаконных вооруженных формирований в Сирии, что противоречит законодательству этой страны и Азербайджана.

Мирахад Мирисмаиллы подозревается в том, что 20 июня 2013 года отправился в Сирию для активного участия совместно с другими гражданами Азербайджана в деятельности преступного формирования "Джунду Шам" под руководством Гаджиева Агиля Таги оглу.

Ему предъявлено обвинение по статье 12.1 279.1 УК АР, решением суда применена мера пресечения в виде ареста. В своих показаниях он признал совершенное преступление.

По уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.