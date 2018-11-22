СГБ разоблачила членов международной сети, финансирующей терроризм

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В ходе комплексных расследований, проводимых Службой госбезопасности (СГБ) в направлении борьбы с терроризмом, было выявлено скрытое финансирование лиц, участвующих в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана в составе религиозной экстремистской преступной группировки, признанной ООН в качестве террористической организации.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ.

В СГБ проводятся оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по ст. 214-1 (финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (преступной организации) и 283-1.3 (участие в вооруженных конфликтах вне пределов Азербайджанской Республики) УК.

Было установлено, что граждане Азербайджанской Республики Агаев Ильгар Аршад оглу, Ибрагимов Сахиль Фархад оглу, Мамедов Намик Натик оглу и другие с октября 2017 года различными путями обеспечивали отправку денежных средств, пересылаемых членами террористической организации в различных странах, с целью обеспечения преступной деятельности ведущих вооруженные конфликты на территории Сирии членов террористической организации. Они в общей сложности переслали более 500 000 долларов США.

Указанные лица были привлечены к уголовной ответственности и решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследования продолжаются.