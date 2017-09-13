СГБ и МВД провели операцию в Габале

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел и Служба государственной безопасности в ходе операции, проведенной в Габале, обнаружили и изъяли запрещенную религиозная литературу, видео- и аудиокассеты, изготовленный кустарным способом кинжал.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт министерства внутренних дел.

По сообщению, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районных отделов полиции и СГБ, 12 сентября был проведен обыск в домах жителей поселка Вандам Бахруза Гасымова и Эльмана Тахирова, обвиняемых в пропаганде религиозного радикализма. В ходе обыска в домах были обнаружены 77 единиц литературы религиозного содержания, распространение которой запрещено, 11 единиц видео- и аудиокассет, 14 CD-дисков и один изготовленный кустарным способом кинжал.

Б. Гасымов и Э. Тахиров были доставлены в РУП для дачи показаний, изъятые вещи для получения заключения экспертов были переданы в Государственный комитет по работе с религиозными организациями.