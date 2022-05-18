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Сеть супермаркетов "Bizim Market" оштрафована

Сеть супермаркетов "Bizim Market" оштрафована Сеть супермаркетов "Bizim Market" оштрафована за нарушение карантинного режима.
Происшествия
18 мая 2022 г. 14:05
Сеть супермаркетов Bizim Market оштрафована

Сеть супермаркетов "Bizim Market" оштрафована за нарушение карантинного режима.

Как сообщает Report, решение об этом было объявлено на процессе под председательством судьи Ясамальского районного суда Баку Рашада Джавадзаде.

Согласно решению, было применено административное взыскание.

Отметим, что в отношении "Bizim Market" был составлен штрафной протокол по статье 211.3 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР.

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