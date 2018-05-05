Семья скончавшегося в Джалилабаде ребенка: Он умер из-за неопытности врача

Джалилабад. 5 мая. REPORT.AZ/ "В Джалилабаде 2-летний Али Исмайлов скончался не из-за съеденного мороженного, а в результате халатности врачей".

Об этом региональному корреспонденту Report заявил дядя мальчика Фазиль Гезалов.

Он обвинил врача Джалилабадского лечебно-диагностического центра Муслима Абдиева: "Был сделан рентген и поставлен диагноз. Но после смерти они заявили правоохранительным органам: мы сказали родителям, что это пневмония. Даже если так, как же получается, что после первичного обследования 2-летнего малыша ему прописывается 12 антибиотиков? 6 из этих лекарств был приобретены в аптеках, 2 были применены вечером в домашних условиях. Можно ли прописывать двухлетнему малышу столько лекарств?! С другой стороны, насколько правильно отпускать находящегося в тяжелом состоянии больного? Отмечу, что в первый день у ребенка дома были судороги. Мы связались с врачом, он порекомендовал уколы с использованием некоторых легких смесей. После этого ребенок впал в шок. Начали происходить изменения на коже. После посещения врача в очередной раз мальчик скончался после введенного укола. И даже после этого он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Все эти события подтверждают, что ребенок умер из-за неопытности и халатности врачей".

Врач Муслим Абдиев заявил Report, что лечение Али Исмайлова проводилось в соответствии с требованиями и правилами: "Проводится официальное расследование, поэтому было неправильно давать субъективную оценку со своей стороны. Могу лишь сказать, что о способе лечения Али, и утверждениях его родственников об использовании большого клоличества антибиотиков станет известно только после заключения экспертизы. Я считаю, что мы правильно все сделали. Лечение Али Исмайлова было проведены в соответствии с требованиями и правилами".

По факту в Джалилабадской районной прокуратуре ведется расследование.

Отметим, что отец Али Исмайлова Аллахверди Исмаилов служит в Пограничных войсках.