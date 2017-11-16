Сейсмоцентр: В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 6 баллов

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в среду в Азербайджане, сообщили Report в Республиканском сейсмологическом центре.

"На территории Агдамского района Азербайджана в среду в 23:48 произошло землетрясение магнитудой 5,7", — говорится в сообщении. Толчки в эпицентре ощущались силой до 6 баллов, а в ближайших населенных пунктах до 3-5 баллов.

Согласно данным сейсмоцентра, глубина очага землетрясения составила 25 км