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Сегодня будет зачитан приговор армянам, пытавшим азербайджанских пленных

Сегодня будет зачитан приговор армянам, пытавшим азербайджанских пленных Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда продолжится очередное судебное заседание по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртчяна Людвика Мкртчовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, обвиняемых в жестоких пытках азербайджанцев, взя
Происшествия
2 августа 2021 г. 07:01
Сегодня будет зачитан приговор армянам, пытавшим азербайджанских пленных

Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда продолжится очередное судебное заседание по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртчяна Людвика Мкртчовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, обвиняемых в жестоких пытках азербайджанцев, взятых в плен во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева ожидается выступление с последним словом обвиняемых и оглашение приговора суда.

Напомним, что на прошлом судебном процессе выступил прокурор. В своем выступлении гособвинитель просил для каждого из обвиняемых 20 лет лишения свободы. Он потребовал, чтобы 10 лет наказания обвиняемые отбывали в тюрьме, а оставшиеся 10 лет - в колонии строгого режима.

Отметим, что гражданин Армении Людвик Мкртчович Мкртчян 1969 года рождения по предварительному сговору участвовал в деятельности вооруженных группировок, состоящих из прибывших из Армении, а также проживающих в Нагорно-Карабахском регионе армян, пытал гражданина Азербайджанской Республики, взятого в заложники 12 июля 1991 года и незаконно удерживавшегося в лесу Баллыджа недалеко от Ходжалы, а также мирного жителя, взятого в заложники членами армянских вооруженных формирований 13 сентября 1999 года в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, доставленного в город Ереван и незаконно удерживаемого в одной из воинских частей города.

Следствием также было установлено, что Людвиком Мкртчяном в различное время были избиты и подвергнуты пыткам 11 взятых в плен граждан Азербайджана на территории Ходжавендского и Агдаринского районов, в Шушинской тюрьме и городе Ереван, а также застрелен из автомата военнослужащий одной из воинских частей Министерства обороны.

Людвик Мкртчян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Маликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

В результате проведенных следственных действий также были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Хосровяна Алеши Арамаисовича 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртчяном жестоко и бесчеловечно обращался с азербайджанцами и пытал их. Следствием было установлено, что Алеша Хосровян пытал находившихся в плену 5 азербайджанцев, жестоко и бесчеловечно обращался с ними.

Так, Алеша Хосровян подверг жестокому и бесчеловечному обращению военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны, который был взят в плен в апреле 1994 года, и во время незаконного удержания последнего под стражей в одном из домов села Мысмина (Агбулаг) Ходжавендского района принудил его к тяжелым работам по строительству дома так называемого министра обороны "Нагорно-Карабахской Республики" Бабаяна Самвела Андраниковича.

Кроме того, Хосровян Алеша Арамаисович подвергал пыткам солдат одной из воинских частей Министерства обороны, взятых в плен в 1993-1994 гг., которые содержались под стражей в Шушинской тюрьме, систематически избивая и держа их голодными, тем самым причиняя физические и психические страдания.

Хосровян Алеша Арамаисович был задержан Вооруженными силами Азербайджана 3 октября 2020 года во время попытки провести разведывательные действия на территории Азербайджанской Республики.

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам совершения членами незаконных вооруженных формирований армянского сепаратистского режима в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики гражданами Республики Армения Мкртчяном Людвиком Мкртчовичем и Хосровяном Алёшей Арамаисовичем военных преступлений против мира и человечности в отношении азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджанской Республики и по другим фактам.

По причине установления обоснованных подозрений в совершении Людвиком Мкртчяном и Алешей Хосровяном преступлений, указанных в статьях 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями Уголовного кодекса АР, им предъявлены обвинения по указанным статьям и по решению суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verən erməni cinayətkarlara hökm oxunacaq
Версия на английском языке Verdict on Armenian criminals who tortured Azerbaijani hostages to be declared today

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