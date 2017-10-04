Акиф Човдаров выступил на суде с последним словом - ОБНОВЛЕНО-5

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ На закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова с последним словом выступил бывший начальник Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майор Акиф Човдаров.

Как сообщает Report, судейская коллегия отправилась на совещание.

Судейская коллегия огласит вердикт по возвращении с совещания.

***15:23

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ "Следственный орган так обращался со мной, чтобы я либо все рассказал, либо покончил с собой".

Как сообщает Report, об этом на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова заявил бывший начальник Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майор Акиф Човдаров.

Обвиняемый утверждал, что его хотели довести до самоубийства: "Но я не слабый человек, не сделал этого".

***14:26

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ На суде Акиф Човдаров заявил: "Если мое государство и судья накажут меня, я расценю это как продолжение моей службы".

Об этом Report сообщил адвокат бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова Шахин Рафиев.

По его словам, на суде А. Човдаров заявил, что всегда остается верен президенту и государству: "Я даже сейчас верен".

В настоящее время процесс продолжается.

***13:53

"У меня есть заслуги перед страной. Во время моей работы в МНБ ко мне проявляли предвзятое отношение. Я служил для своей страны, своей родины".

Как сообщает Report, об этом на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова заявил бывший начальник Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майор Акиф Човдаров.

Он заявил, что все обвинения предвзяты и потому он не признает их.

На суде объявлен перерыв.

***12:02

Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова начал выступать Акиф Човдаров.

Адвокат Шахин Рафиев сообщил Report, что его подзащитный выступает с последней речью по эпизодам. А. Човдаров обвинения не признал и попросил вынести в его отношении оправдательный приговор.

В настоящее время заседание суда продолжается.

***09:44

Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова выступит последний из подозреваемых – Акиф Човдаров.

Если А. Човдаров завершит сегодня последнее слово, ожидается оглашение приговора судебной коллегии.

На прошедших судебных заседаниях выступили другие обвиняемые А. Алиев, О. Османов и С. Мамедов. Они не согласились с обвинениями и попросили вынести в их отношении оправдательный приговор.

Напомним, что в своем выступлении гособвинитель потребовал для А. Човдарова 15 лет тюрьмы с лишением его воинских и почетных званий, для С. Мамедова - 12 лет, О. Османова - 9 лет и А. Алиева - 9 лет заключения. Гособвинитель также потребовал лишить воинских и почетных званий С. Мамедова, О. Османова и А. Алиева.

Прокурор потребовал удовлетворить представленный Службой госбезопасности гражданский иск, предоставить на усмотрение суда вопрос касательно указанного в гражданском иске пострадавших материального ущерба и не удовлетворить возмещение морального ущерба.

Отметим, что А. Човдаров был арестован в ноябре 2015 года. Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В дальнейшем срок меры пресечения в его отношении неоднократно продлевался. Он обвиняется по статьям 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (Разбой, то есть нападение в целях завладения чужим имуществом, совершенное организованной группой, в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное в крупном размере), 228.4 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия), 302.1, 302.2 (Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, с применением угроз), 313 (Служебный подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (Злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) УК.

Обвинительный акт по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора А. Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника С. Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора А. Алиева и бывшего завотделом О. Османова был утвержден 5 сентября генпрокурором Азербайджанской Республики, который осуществлял процессуальное руководство предварительного следствия, и направлен в суд для рассмотрения.

Напомним, что по делу проходят более 320-ти свидетелей и свыше 60-ти потерпевших. На основе судебных решений, принятых в целях обеспечить возмещение нанесенного потерпевшим ущерба, был наложен арест на денежные средства и имущества обвиняемых А. Човдарова, С. Мамедова, А. Алиева и О. Османова в размере 33 млн 466 тыс. манатов, в том числе на торговые объекты, объекты услуг, рыбные хозяйства, земельные участки и пр. на 8 млн 967 тыс. манатов, частные дома, квартиры, транспортные средства на 24 млн 445 тыс. манатов и ювелирные изделия на 37 тыс. манатов.