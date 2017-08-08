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    Сбитый автомобилем две недели назад в Баку пешеход скончался в больнице

    Факт расследуется Хазарским РУП

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сбитый автомобилем две недели назад пешеход скончался в больнице.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, 26 июля этого года на территории поселка Бузовна Хазарского района житель Сумгайыта Эльхан Мехтиев сбил за рулем автомобиля марки "ВАЗ-21099" стоявшего на обочине дороги жителя Баку Исмаила Наджафова.

    Госпитализированный И. Наджафов 7 августа скончался в медицинском учреждении.

    Факт расследуется Хазарским РУП. 

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