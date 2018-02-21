Сабаильская ИВ: Прокуратура проводит расследование в целях выявления лиц, разрешивших строить дома в оползневой зоне

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "Исполнительная власть Сабильского района обратилась в Прокуратуру города Баку для проведения расследования, связанного с домами в оползневой зоне на Баиловском склоне".

Об этом в заявлении Report сказал заместитель заведующего отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов Аппарата главы Сабаильской ИВ Исрафиль Керимов.

По его словам, на данный момент сотрудники прокуратуры проводят расследование в целях выявления лиц, разрешивших строить дома в оползневой зоне.

Отметим, что в связи с оползнем в жилом массиве на Баилово в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

Напомним, что с последней декады января наблюдается активность в оползневой зоне близ телевышки на Баиловском склоне. Оползень до сих пор находится в активной фазе, процесс продолжается. На Баиловском склоне на подверженной риску территории установлено 67 домов. С учетом дополнительных мер безопасности, Сабаильская ИВ переселила с территории жителей 80-ти домов (390 человек).

В результате произошедшего 10 февраля очередного оползня разрушено 4 дома. На данный момент, с учетом опасности, на территорию никого не пускают.