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    Сабаильская ИВ: Прокуратура проводит расследование в целях выявления лиц, разрешивших строить дома в оползневой зоне

    ​Сотрудники Прокуратуры города Баку ведут расследование© Report/ Elchin Murad

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "Исполнительная власть Сабильского района обратилась в Прокуратуру города Баку для проведения расследования, связанного с домами в оползневой зоне на Баиловском склоне".

    Об этом в заявлении Report сказал заместитель заведующего отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов Аппарата главы Сабаильской ИВ Исрафиль Керимов.

    По его словам, на данный момент сотрудники прокуратуры проводят расследование в целях выявления лиц, разрешивших строить дома в оползневой зоне.

    Отметим, что в связи с оползнем в жилом массиве на Баилово в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

    Напомним, что с последней декады января наблюдается активность в оползневой зоне близ телевышки на Баиловском склоне. Оползень до сих пор находится в активной фазе, процесс продолжается. На Баиловском склоне на подверженной риску территории установлено 67 домов. С учетом дополнительных мер безопасности, Сабаильская ИВ переселила с территории жителей 80-ти домов (390 человек).

    В результате произошедшего 10 февраля очередного оползня разрушено 4 дома. На данный момент, с учетом опасности, на территорию никого не пускают. 

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