Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ С начала года в результате ДТП в Баку погибли 268 человек, 805 получили ранения.

Об этом Report сообщил заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, с 1 января этого года по сегодняшний день зарегистрировано 956 ДТП, в 331 из которых пострадали пешеходы (89 погибших, 158 раненых).

В результате потери водителями управления за рулем произошло 625 ДТП – погибли 179, ранены 647 человек.

До сих пор в Баку в отношении 967 426 водителей составлен административный протокол.