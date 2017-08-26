Родившая в Бакинском следственном изоляторе женщина обратилась в суд

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Баку, обвиненные в воровстве Халида Бекирова, Гюльшан Бекирова и Зоя Надирова подали апелляцию по приговору в отношении себя.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 31 августа.

Дело рассмотрят под председательством судьи Сахибхана Мирзяева.

Отметим, что все три женщины были задержаны сотрудниками 16 отделения полиции Наримановского районного управления полиции по подозрению в совершении в прошлом году краж золота и драгоценностей из бакинских квартир. По информации, из одной квартиры в Наримановском районе они украли золото и драгоценности на 12 тысяч манатов. Х. Бекировой, Г. Бекировой и З. Надировой инкриминировали статью 177.3.2 (кража в крупном размере) Уголовного кодекса. В отношении З. Надировой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В предварительном заседании суда стало известно, что Х. Бекирова несколько дней назад родила ребенка в Бакинском следственном изоляторе. Младенца в зал суда привезли сотрудники пенитенциарной службы министерства юстиции.

З.Надирова, Х.Бекирова и Г.Бекирова были обвинены по статье 177.3.2. (кража в крупном размере). В отношении З.Надировой применена мера пресечения в виде домашнего ареста.