Разорившийся бизнесмен попытался взорвать офис правящей партии в Мадриде

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Испанский бизнесмен направил автомобиль с газовыми баллонами в офис правящей Народной партии в Мадриде. Полицейские задержали его. О пострадавших не сообщается, передает агентство EFE.

В машине оказалось два баллона. Предположительно, бизнесмен собирался взорвать офис партии.

Как передает Report со ссылкой на News, подозреваемого зовут Даниэль Перес Берланга . Арестовавшим его полицейским он заявил, что "все потерял". Вероятно, в своем разорении бизнесмен винит испанское правительство.

Полиция оцепила центральный район столицы. При досмотре в машине были обнаружены мешки с горючими веществами, но не взрывчаткой. Бизнесмен утверждал, что поставил детонатор с таймером на 45 минут. Позднее полицейские сообщили, что автомобиль Citroen Xantia перевозил химические удобрения, которые могут использоваться для производства взрывчатки.

В результате происшествия никто не пострадал, но был причинен серьезный материальный ущерб.

По некоторым данным, Берланга, называющий себя бизнесменом, не зарегистрирован в качестве владельца компании или топ-менеджера.