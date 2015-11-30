Рассмотрена апелляционная жалоба заместителя Талеха Багирова

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе против приговора в отношении заместителя председателя "Движения мусульманского единства" Эльчина Гасымова.

Как сообщает Report, апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Отметим, что 5 ноября на территории Сабунчинского района житель города Баку Эльчин Гасымов был задержан сотрудниками Сабунчинского РУП по обвинению в хулиганстве и доставлен в управление полиции. Он обвиняется в нарушении ст. 310 Кодекса административных правонарушений (злостное неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и был приговорен к 30 дням административного ареста.

Председателем "Движения мусульманского единства" является Талех Багиров. Он был задержан на прошлой неделе в Нардаране в ходе спецоперации министерства внутренних дел.