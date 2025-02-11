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Оглашена часть террористических преступлений, совершенных Арменией против населения Азербайджана

Оглашена часть террористических преступлений, совершенных Арменией против населения Азербайджана Раскрыта часть террористических преступлений, совершенных государством Армения против населения Азербайджана.
Происшествия
11 февраля 2025 г. 22:39
Оглашена часть террористических преступлений, совершенных Арменией против населения Азербайджана

Оглашена часть террористических преступлений, совершенных армянским государством против населения Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли на судебном заседании по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе агрессивной войны преступным сообществом, действовавшим под непосредственным контролем и в соответствии с поручениями, указаниями и инструкциями армянского государства, во время широкомасштабных и систематических нападений, проведенных с целью облегчения оккупации этих территорий Арменией путем организации массового изгнания азербайджанцев из мест их законного проживания в селах Баганис-Айрым Газахского района, Малыбейли-Гушчулар Шушинского района, Гарадаглы Ходжавендского района, Баш Гюней (Баш Гюнейпея) Агдеринского района, Баллыгая и Гюлистан Геранбойского района, Агдабан, Джомярд и Башлыбель Кяльбаджарского района, был преднамеренно убит в общей сложности 241 человек путем расстрела, сожжения заживо и нанесения тяжких телесных повреждений, а также совершено покушение на убийство 149 человек путем нанесения телесных повреждений различной степени тяжести.

Старший помощник генерального прокурора Азербайджана Вюсал Алиев отметил, что в результате террористических преступлений, совершенных по 308 эпизодам в период с 1988 по 2023 годы, были преднамеренно убиты не менее 449 человек, включая 210 военнослужащих и 239 гражданских лиц, а также совершены покушения на убийство 1 729 человек, из которых 1 013 военнослужащих и 716 гражданских лиц.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Azərbaycan əhalisinə qarşı törətdiyi terrorçuluq cinayətlərinin bir hissəsi açıqlanıb

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