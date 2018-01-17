Рамиль Усубов дал поручения в связи с обеспечением безопасности на гонках Формулы-1 в Баку

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сегодня в МВД под председательством министра Рамиля Усубова состоялось оперативное совещание, посвященное итогам служебно-боевой деятельности внутренних войск в 2017 году.

Об этом "Report" сообщили в пресс-службе МВД.

Открывший совещание вступительным словом министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов, отметил успешное продолжение Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым стратегии развития и процветания, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, значительный рост экономической мощи страны, укрепление международного имиджа, оборонного потенциала страны в 2017 году, особое внимание, оказываемое главой государства усовершенствованию деятельности внутренних войск, улучшению материально-технического обеспечения, условий работы и быта.

Министр подчеркнул особые заслуги внутренних войск в защите независимости и внутренней стабильности в стране.

На совещании с докладом об итогах служебно-боевой деятельности в минувшем году выступил заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками, генерал-лейтенант Шахин Мамедов. Он отметил, что по сравнению с 2016 годом в минувшем году была значительно сокращена численность совершаемых военнослужащими преступлений, грубых административных нарушений и ранений.



Подытожив итоги совещания, министр высоко оценил итоги служебно-боевой деятельности личного состава, рассказал о предстоящих задачах, указал пути их реализации, дал конкретные поручения и рекомендации.



Министр Рамиль Усубов подчеркнул важность достойного выполнения возложенных служебно-боевых задач и своевременного исполнения внутренними войсками всех организационных мероприятий, связанных с проведением в нашей стране значимых государственных событий и спортивных мероприятий, в том числе “Гран-при Азербайджана Формула-1 2018”.



От имени личного состава внутренних войск министр заверил президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в том, что военнослужащие и впредь будут достойно исполнять свои обязанности, установленные законодательством республики, и поставленные задачи, преданно служа народу, государству и Президенту.