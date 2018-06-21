Работник маркета Araz нанес коллегам ножевые ранения, один из них скончался - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило официальную информацию об убийстве, совершенном в поселке Маштага Сабунчинского района.

Как сообщает Report, в информации говорится, что 20 июня недалеко от маркета Araz в поселке Маштага Сабунчинского района работник маркета, житель поселка Забрат Сурхай Алиев на почве конфликта нанес ножевые ранения товарищам по работе, местным жителям Вугару Гусейнзаде и Кянану Салимову.

Получивший многочисленные ножевые ранения В.Гусейнзаде скончался на месте, а К.Салимов помещен в больницу. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП и Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку, С.Алиев был задержан на территории поселка Бакиханова.