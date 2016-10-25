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    Житель Баку получил тяжелую травму, пытаясь повесить белье

    Причины несчастного случая уточняются

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Баку в результате несчастного случая 23-летний парень получил тяжелые травмы.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице 20 Января в 5 мкр-не Низаминского района.

    Пытавшийся повесить белье Шахсуваров Талех Халиг оглу (1993 г.р.) упал на железные выступы для веревок, при этом часть  одного из выступов вонзилась в его тело.

    Получивший тяжелую травму Т.Шахсуваров был доставлен в городскую клиническую больницу №1.

    Причины несчастного случая уточняются.

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