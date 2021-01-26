Против главы Гусарской центральной больницы возбуждено уголовное дело

По данному факту прокуратурой Гусарского района возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 и 308.2 Уголовного кодекса АР

Продолжаются целенаправленные мероприятия, осуществляемые органами прокуратуры Азербайджана в целях выявления и привлечения к ответственности должностных лиц, злоупотребляющих своими должностными полномочиями с нарушением прав граждан.

Как сообщили Report в Гусарской районной прокуратуре, в ходе расследования, проведенного по поступившему в прокуратуру обращению граждан, были выявлены обоснованные подозрения в том, что директор юридического лица публичного права "Гусарская Центральная больница" Мубариз Зейналов, заместитель директора по административным вопросам Назакет Салманова и начальник финансового отдела Эльдар Мехсимов, злоупотребляя своими должностными полномочиями и вопреки интересам служебной позиции, присвоили срочные надбавки, которые должны были быть выплачены сотрудникам отделения неотложной медицинской помощи больницы за их участие в мероприятиях по борьбе с пандемией COVID-19.

По данному факту прокуратурой Гусарского района возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (Присвоение, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению круга виновных лиц и привлечению их к ответственности путем полного и всестороннего расследования указанных противозаконных деяний.