​Проливные дожди в Габале затопили приусадебные участки частных домов

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Наблюдающиеся в Габале проливные дожди затопили приусадебные участки частных домов в ряде районных сел.

Как сообщает Report, согласно информации, поступившей из северо-западного регионального центра министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), из-за проливных дождей 7 июня уровень воды в реках Тикянлы, Гарачай и Гамзали поднялся. В результате этого затопило некоторые приусадебные участки в габалинских селах Гямярван, Тикянлы, Мирзабейли, Хырдатала, Имамлы и поселке Бум.

На территорию были привлечены спасатели и техника регионального центра МЧС, соответствующие органы были проинформированы о случившемся. В результате проведенной работы накопившиеся в частных дворах вода и ил были выкачены.