Прокурор попросил суд приговорить мужчину, убившего супругу в автобусе, к 18,5 годам тюрьмы

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел очередной судебный процесс по делу Намика Ази оглу Мамедова 1962 г.р., обвиняющегося в убийстве супруги Фатмы Шафиевой 1968 г.р.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова свидетель Парвиз Зейналов дал показания.

При допросе он сказал: "Вечером я возвращался с работы домой на автобусе №135 и сидел на заднем сиденье. Вдруг услышал голоса в передней части автобуса. Один человек с ножом в руке выбежал из автобуса. Когда я подошел, увидел истекающую кровью женщину. Я вызвал скорую помощь. А водитель автобуса уже уехал. Затем на место происшествия прибыли полицейские".

На процессе гособвинитель потребовал для подсудимого 18,5 лет тюрьмы.

Очередное судебное заседание назначено на 5 октября.

Отметим, что убийство было совершено 8 апреля. В следующем по маршруту Хырдалан-Баку автобусе №135 Н.Мамедов на почве конфликта нанес супруге Ф.Шафиевой ножевые ранения.Тяжело раненая женщина скончалась по дороге в больницу.

Н.Мамедов явился в Ясамальское РУП с повинной.

Он обвиняется по ст.120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.