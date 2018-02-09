Прокурор попросил приговорить совершившего убийство в бакинском офисе "Ирак Хава Йоллары" к 20 годам наказания

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное слушание по уголовному делу в отношении Эльшана Баширова, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова выступил прокурор.

Гособвинитель попросил приговорить Э.Баширова к 20 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, убийство было совершено 7 января прошлого года в офисе "Ирак Хава Йоллары", арендуемом в здании ООО "Демирчи Плаза". Водитель компании Эльшан Баширов на почве конфликта убил менеджера по продажам Али Агалы, выстрелив в него из ружья марки "COBALT".

До убийства Э.Баширов и А.Агалы на автомобиле марки "Toyotа" направились в аэропорт. По дороге между ними произошел конфликт. Э.Баширов вернулся домой, взял охотничье ружье и приехал в офис, где и убил А.Агалы.